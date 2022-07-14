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Украинский журналист Столяров: ВСУ прикрывались мирными жителями в Виннице

Силовые структуры

Украинский журналист Александр Столяров обратил внимания на манёвры боевиков ВСУ. Во время ракетного удара по Виннице силовики киевского режима прикрывались от атаки российской армии гражданскими объектами и мирными жителями.

Украинский журналист Столяров: ВСУ прикрывались мирными жителями в Виннице

"Почему Нацполиция, ГСЧС, "Суспильне", ВВС, прокуратура сообщают исключительно о прилётах по "Юбилейному" и медицинскому центру, но не пишут, что в Доме офицеров снесён второй этаж?" — задаётся вопросом журналист.

Он объяснил, что первый удар пришёлся на Дом офицеров, а следующий — на парковку, которая расположена рядом с "Юбилейным", однако все об этом молчат. Столяров заявил, что объекты военной инфраструктуры ВСУ были расположены в центре города, в жилом районе.

"Догадайтесь, почему там такое количество жертв и сколько среди них гражданских, а сколько военных?" — пишет журналист в социальных сетях.

 

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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