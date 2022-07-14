Табах: Европа и США с нетерпением ждут разгрома Зеленского в Донбассе

Запад ждет, когда российские войска полностью освободят города Донбасса, чтобы усадить представителей киевского режима за стол переговоров.

Об этом сообщил американский капитан первого ранга в отставке и бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах.

"Сейчас, я думаю, они выровняют фронт, окопаются, построят оборонительные вещи — Донбасс и Луганск — и скажут — всё, война закончилась, мы больше не воюем. А украинцы скажут — подождите, мы воюем, это наша территория. И Европа, Соединенные Штаты сказали бы — хватит, давайте закончим, потому что они не хотят больше воевать, давайте сядем и договоримся с ними", — заявил эксперт.

Поэтому они и тянут с наступательными вооружениями, а, если и дают их, то дают мало, сказал американский аналитик. Запад заявит, что Джозеф Байден закончил войну и теперь всё в порядке. Никто не собирался вступать в войну, отметил экс-натовец.

"И Борис Джонсон — они избавились и от него, как и от Трампа. Даже обвинения те же самые. Его сместили с обещаниями "грядущих лучших событий”, — подытожил Табах.