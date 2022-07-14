Оружие Запада поможет Киеву победной поступью пройти по территории России.
Об этом в эфире сообщил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.
По его мнению, украинская армия уже побеждает благодаря пока небольшим поставкам вооружения НАТО, ну а массовое обеспечение поможет ВСУ не только перейти границу Российской Федерации, но и продвинуться за Урал, до Азии.
"Если Украина, не имея достаточного количества оружия, имея лишь отдельные, и то очень небольшие количества, эту так называемую вторую армию мира посылает по известному адресу, то, поверьте, тех условных HIMARS или М777, или любого другого оружия будет достаточно, то я думаю, что где-то встретимся около Уральских гор. Потому что такого российская армия... не может выдержать", — на полном серьёзе заявил бывший министр Украины.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.