ВС РФ нанесли удары по военным целям противника в Днепропетровской области

ВС России нанесли точечные удары по военным целям ВС Украины в Днепропетровской области.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. В Сети появились видео, на которых запечатлены взрывы в Днепропетровской области. По предварительным данным, Армия России нанесла ракетные удары по целям противника.

Сообщается, что взрыв прогремели в Синельниковском районе на юге центральной части Днепропетровской области и в посёлке Просяная. Ранее несколько взрывав прогремели в Николаеве.