ВС России нанесли точечные удары по военным целям ВС Украины в Днепропетровской области.
Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. В Сети появились видео, на которых запечатлены взрывы в Днепропетровской области. По предварительным данным, Армия России нанесла ракетные удары по целям противника.
Сообщается, что взрыв прогремели в Синельниковском районе на юге центральной части Днепропетровской области и в посёлке Просяная. Ранее несколько взрывав прогремели в Николаеве.
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