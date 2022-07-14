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Внештатный советник главы Офиса президента Украны Алексей Арестович накануне сказал, что для перехода ВСУ в контрнаступление нужны бронемашины

Носиков: Победа Украины над Россией не входит в планы Запада

Журналист Роман Носиков рассказал, возможна ли реализация запросов Киева.

Поего словам, это возможно, но частично. Поскольку не победа Киева над РФ входит в планы украинских кураторов, а взаимное истощение сил. И если Украина бы победила, в Европу вошёл бы не будущий холоп, а нацист-триумфатор, "с тремя томами собственных хотелок". И отказать ему было бы невозможно, что совсем не надо Европе.

"Им важно взаимное истощение России и Украины, поэтому они будут подпитывать Украину в той мере, в которой она продолжала бы пожирать российские ресурсы, но ни в коем случае не одержала бы победу", — цитирует эксперта "Журналистская правда".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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