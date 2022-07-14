Внештатный советник главы Офиса президента Украны Алексей Арестович накануне сказал, что для перехода ВСУ в контрнаступление нужны бронемашины
Журналист Роман Носиков рассказал, возможна ли реализация запросов Киева.
Поего словам, это возможно, но частично. Поскольку не победа Киева над РФ входит в планы украинских кураторов, а взаимное истощение сил. И если Украина бы победила, в Европу вошёл бы не будущий холоп, а нацист-триумфатор, "с тремя томами собственных хотелок". И отказать ему было бы невозможно, что совсем не надо Европе.
"Им важно взаимное истощение России и Украины, поэтому они будут подпитывать Украину в той мере, в которой она продолжала бы пожирать российские ресурсы, но ни в коем случае не одержала бы победу", — цитирует эксперта "Журналистская правда".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.