Носиков: Победа Украины над Россией не входит в планы Запада

Внештатный советник главы Офиса президента Украны Алексей Арестович накануне сказал, что для перехода ВСУ в контрнаступление нужны бронемашины

Журналист Роман Носиков рассказал, возможна ли реализация запросов Киева.

Поего словам, это возможно, но частично. Поскольку не победа Киева над РФ входит в планы украинских кураторов, а взаимное истощение сил. И если Украина бы победила, в Европу вошёл бы не будущий холоп, а нацист-триумфатор, "с тремя томами собственных хотелок". И отказать ему было бы невозможно, что совсем не надо Европе.

"Им важно взаимное истощение России и Украины, поэтому они будут подпитывать Украину в той мере, в которой она продолжала бы пожирать российские ресурсы, но ни в коем случае не одержала бы победу", — цитирует эксперта "Журналистская правда".