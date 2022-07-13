Арестович: Украина начнет контрнаступление, как только получит бронетехнику

Украинские войска начнут контрнаступление, как только получат бронетехнику.

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Нам не хватает мобильных систем ПВО и бронетехники. Потому что российская армия пока превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая их поддерживает”, — заявил украинец в беседе с беглым адвокатом Марком Фейгиным*.

По словам советника Офиса Зеленского, Киев нашёл способ противостоять российской артиллерии, правда, бронетехника всё ещё в дефиците.

"Как только это произойдет — замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению”, — подытожил Арестович.

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