Украинские войска начнут контрнаступление, как только получат бронетехнику.
Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Нам не хватает мобильных систем ПВО и бронетехники. Потому что российская армия пока превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая их поддерживает”, — заявил украинец в беседе с беглым адвокатом Марком Фейгиным*.
По словам советника Офиса Зеленского, Киев нашёл способ противостоять российской артиллерии, правда, бронетехника всё ещё в дефиците.
"Как только это произойдет — замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению”, — подытожил Арестович.
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