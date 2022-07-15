Кнутов: "Ступор" Калашникова приземляет украинские беспилотники

В специальной операции России на Украине обе стороны активно используют беспилотники. Часть из них при помощи тепловизоров сбивается. А для более дорогих и усовершенствованных БПЛА в России придумали специальные ружья.

Об этом сообщил директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

"Сейчас появились у нас электромагнитные ружья, два типа. "Ступор" разработки концерна "Калашников" серии REX, дальность 1,5-2 км, сектор 20 градусов. Они прерывают сигнал между оператором и аппаратом, потом садят его она землю. Опробовали их уже на поле боя, оказались очень эффективны, сейчас будут ими наполнять войска", — цитирует издание "Украина.ру" Кнутова.

По его словам, в РФ также планируется производить ударные вертолётные беспилотники весом 750 кг. На такую "машину" будут ставить танковый пулемёт Калашникова. Вооружён БПЛА будет 550 патронами, 8 ракетами и 16 бомбами.