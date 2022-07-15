Вассерман: на суде Арестович расскажет много интересного

Самое эффективное средство пропаганды Запада на Украине — это полная блокировка объективных СМИ. Сюда включены, конечно, и российские, не говоря уже о зачищенных своих.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, политический эксперт Анатолий Вассерман.

Он отметил, что коллективный Запад молчит о том, что киевские террористы расстреливают мирных жителей, но чаще всего, выдаёт последствия своей стрельбы за последствия действий союзных сил. И это самое эффективное, что нацисты сегодня в состоянии делать.

Но даже вся мощь гестапо когда-то не помогла гитлеровским нацистам и закончили они на виселице, отметил публицист.

"Я совершенно не удивлюсь, если примерно та же судьба постигнет тех киевских террористов и их спонсоров, кто не успеет вовремя сбежать.

А за заявлениями Арестовича давно уже не слежу, слишком много он генерирует информационного шума… Это действительно на редкость откровенный преступник, и очень надеюсь, что — уж не знаю, где будет проходить этот процесс (судебный — Прим. ред.), надеюсь, что во Львове — он расскажет еще немало интересного", — в интервью "Украине.ру" сказал член комитета ГД по просвещению.