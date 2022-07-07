Вассерман: вместо Украины будут два округа РФ — Юго-Западный и Новороссийский

Экс-глава Пентагона Дуглас Макгрегор сказал, что Украина может исчезнуть с мировой карты.

А Запад вместо того, чтобы поставлять вооружение, лучше бы помог с мирными переговорами, уверен американец.

Депутат Госдумы РФ, политолог и эрудит Анатолий Вассерман рассказал "Журналистской правде” о том, как он еще после Майдана утверждал, что рано или поздно Украина войдёт в Юго-Западный федеральный округ РФ.

"Федеральных округов придётся сделать как минимум два: Юго-Западный и Новороссийский. В Новороссийский вошли бы Харьков, Донецк, Луганск, Днепропетровск, Запорожье, Херсон, Николаев, Одесса, Тирасполь, а в Юго-Западный — вся остальная Украина", — подчеркнул эксперт.

По его словам, заявления по поводу мирных переговоров делаются, когда понятно, что ход не благоприятен для заявителя. Но в данном случае это невозможно, говорит Вассерман.

"Старая польская фальшивка "Украина — не Россия" — это именно фальшивка. Громадное большинство граждан Украины — русские, и любые попытки удержать их отдельно от остальных русских направлены против их интересов, а значит, рано или поздно всё переходит в силовой захват" — подытожил депутат.