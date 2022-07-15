Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили около 300 украинских националистов в Артёмовске, расположенном на территории Донецкой Народной Республики.
В Министерстве обороны РФ журналистам рассказали, что российские бойцы нанесли удары по местам дислокации националистического формирования "Правый сектор"*.
"В Артёмовске ДНР уничтожено около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники", — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированные удары по позициям украинских боевиков под Краматорском и Артёмовском. Кроме того, в районе Горловки российские солдаты поразили военные цели с помощью РСЗО "Град".
* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
* признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.
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