ВС РФ нанесли массированные удары по позициям ВСУ под Краматорском и Артёмовском

Вооружённые силы России продолжают наносить высокоточные удары по позициям противника в рамках специальной военной операции на Украине. Боевые действия не прекращаются и в ночное время.

Минувшей ночью, в районе 23 часов, российская армия нанесла серию ударов по целям в районе Краматорска и Артёмовска (Бахмута). Бои также прошли под Горловкой, где ВС РФ поразили военные цели массированными ударами с применением реактивной системы залпового огня "Град", пишет "Русская весна".

Ранее сообщалось, что российским артиллеристам удалось уничтожить установку новейших ракет НАТО Brimstone на Украине.