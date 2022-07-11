Вооружённые силы России продолжают наносить высокоточные удары по позициям противника в рамках специальной военной операции на Украине. Боевые действия не прекращаются и в ночное время.
Минувшей ночью, в районе 23 часов, российская армия нанесла серию ударов по целям в районе Краматорска и Артёмовска (Бахмута). Бои также прошли под Горловкой, где ВС РФ поразили военные цели массированными ударами с применением реактивной системы залпового огня "Град", пишет "Русская весна".
Ранее сообщалось, что российским артиллеристам удалось уничтожить установку новейших ракет НАТО Brimstone на Украине.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.