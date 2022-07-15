ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Кривом Роге

Вооружённые силы РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Кривом Роге.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Сегодня в 18:00 появились сообщения о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области. По сообщениям, ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Над поражёнными целями стоит столб дыма.

Ранее ВС РФ и союзные силы нанесли удар по целям в районе Николаева и Никополя.