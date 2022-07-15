Вооружённые силы РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Кривом Роге.
Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Сегодня в 18:00 появились сообщения о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области. По сообщениям, ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам. В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Над поражёнными целями стоит столб дыма.
Ранее ВС РФ и союзные силы нанесли удар по целям в районе Николаева и Никополя.
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