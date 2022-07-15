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ВС РФ нанесли ракетные удары по целям ВСУ в Днепропетровске и Кременчуге

Силовые структуры

Ракетные удары ВС РФ нанесены по целям ВСУ в Днепропетровске и Кременчуге.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Издание "Русская весна" сообщает, что российские войска нанесли ракетные удары по целям ВСУ в Днепропетровске.

"Украинская ПВО пыталась отразить удары по Днепропетровску, но безуспешно", — пишут авторы издания.

Также заявляется, что ещё три взрыва прогремело в Кременчуге Полтавской области и в районе города Белая Церковь Киевской области.

Ранее сообщалось, что удары были нанесены по целям рядом с городом Кривой Рог.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
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