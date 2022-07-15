Ракетные удары ВС РФ нанесены по целям ВСУ в Днепропетровске и Кременчуге.
Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Издание "Русская весна" сообщает, что российские войска нанесли ракетные удары по целям ВСУ в Днепропетровске.
"Украинская ПВО пыталась отразить удары по Днепропетровску, но безуспешно", — пишут авторы издания.
Также заявляется, что ещё три взрыва прогремело в Кременчуге Полтавской области и в районе города Белая Церковь Киевской области.
Ранее сообщалось, что удары были нанесены по целям рядом с городом Кривой Рог.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.