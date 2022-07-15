Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Шейк ответила на обвинения в одобрении спецоперации на Украине: "Просто салат"
Собчак о новом пикете Овсянниковой: "Похвалы Зеленского оказалось мало"
Депутат Бутина отправила в посольство США в России тюремную робу
МО Украины: Киев не будет применять HIMARS для ударов по территории России
Полностью обожженного 50-летнего канадского наёмника вывезли из Украины
Захаров: усиление контроля ЕС над контрабандным оружием ВСУ не даст результата
WSJ: Саудовская Аравия не будет помогать Байдену в противостоянии с Россией
Минобороны Украины сообщило, что Киев получил партию американских РСЗО M270
ВС РФ нанесли ракетные удары по целям ВСУ в Днепропетровске и Кременчуге

ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске

Силовые структуры

ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

Очевидцы сообщают, что не менее трёх ракет поразили завод "Южмаш". Военкор Андрей Руденко опубликовал видео, на котором запечатлён пожар. По его словам, этот завод производил комплектующие для ракетно-космической техники.

На опубликованных кадрах видно пламя на месте попадания ракет и столбы дыма над городом.

"Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова" — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции, расположенное в Днепре.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.

Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным
Украина нанесла удар по Белгородской области
Силовые структуры
Украина нанесла удар по Белгородской области
Силовые структуры
Военкор Поддубный: удар по Николаеву означает, что мы начинаем реально бить
Силовые структуры
Росгвардейцы нашли в ЛНР документы, подтверждающие массовое дезертирство в ВСУ
Любовь Степушова В Польше намерены остановить создание совместного государства с Украиной Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Группировка "Отважные" громят ВСУ и освобождают Донбасс с помощью новой тактики
Силовые структуры
Удар ВС РФ по военному объекту в Никополе привёл к детонации
Jerusalem Post: РФ готовит лазерное оружие против спутников США и Израиля
Мир. Новости мира
Jerusalem Post: РФ готовит лазерное оружие против спутников США и Израиля
Последние материалы
Собчак о новом пикете Овсянниковой: "Похвалы Зеленского оказалось мало"
Депутат Бутина отправила в посольство США в России тюремную робу
МО Украины: Киев не будет применять HIMARS для ударов по территории России
ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске
Полностью обожженного 50-летнего канадского наёмника вывезли из Украины
Захаров: усиление контроля ЕС над контрабандным оружием ВСУ не даст результата
WSJ: Саудовская Аравия не будет помогать Байдену в противостоянии с Россией
Минобороны Украины сообщило, что Киев получил партию американских РСЗО M270
ВС РФ нанесли ракетные удары по целям ВСУ в Днепропетровске и Кременчуге
Ветеран "Альфы": разведка играет важную роль в уничтожении командования ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников