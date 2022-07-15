ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске

ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

Очевидцы сообщают, что не менее трёх ракет поразили завод "Южмаш". Военкор Андрей Руденко опубликовал видео, на котором запечатлён пожар. По его словам, этот завод производил комплектующие для ракетно-космической техники.

На опубликованных кадрах видно пламя на месте попадания ракет и столбы дыма над городом.

"Производственное объединение "Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова" — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции, расположенное в Днепре.