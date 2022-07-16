В Польше замечен эшелон, везущий танки к украинской границе

В Польше был замечен железнодорожный эшелон, который в сторону украинской границы перевозит танковый батальон.

Ранее польское руководство уже заявляло, что передадут украинской стороне 232 танка РТ-91 (модификация нашего танка Т-72).

По всей вероятности, Варшава продолжает эскалацию конфликта на Украине.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский чётко сказал, что Российская Федерация не забудет Западу поставок оружия на Украину, которое убивает мирное население Донбасса и России.

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