Минобороны Украины сообщило, что Киев получил партию американских РСЗО M270

В Министерстве обороны Украины заявили, что их вооружённые силы получил партию РСЗО M270 производства США.

Вооружение поступило из Британии.

"Киев получил первую партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270", — написал в социальной сети глава украинского Министерства обороны Алексей Резников.

По его словам, новые реактивные системы залпового огня вместе с уже поступившими на Украину системами HIMARS будут эффективным оружием. Резников поблагодарил своих западных кураторов за военную поддержку.

Ранее поступила информация, что РСЗО HIMARS попали в руки Вооружённых сил России.