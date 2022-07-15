В Министерстве обороны Украины заявили, что их вооружённые силы получил партию РСЗО M270 производства США.
Вооружение поступило из Британии.
"Киев получил первую партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270", — написал в социальной сети глава украинского Министерства обороны Алексей Резников.
По его словам, новые реактивные системы залпового огня вместе с уже поступившими на Украину системами HIMARS будут эффективным оружием. Резников поблагодарил своих западных кураторов за военную поддержку.
Ранее поступила информация, что РСЗО HIMARS попали в руки Вооружённых сил России.
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Боевики ВСУ перепродали России американскую систему залпового огня HIMARS, заявили некоторые эксперты.