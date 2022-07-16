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Безсонов: не все украинские военные успеют добежать до польской границы

Силовые структуры

В ближайшее время, вероятно, стоит ожидать масштабного наступления союзных сил в Донбассе. На это указывают некоторые события.

Безсонов: не все украинские военные успеют добежать до польской границы

Так с инспекцией в зоне проведения специальной военной операции снова побывал министр обороны России Сергей Шойгу. Он дал указания по наращиванию действий ВС на всех направлениях с целью исключения нанесения Киевом массированных ударов по гражданской инфраструктуре, жителям Донбасса и других регионов.

За пару дней до этого посольство США в Киеве призвало американских граждан немедленно покинуть Украину. По мнению журналиста Армена Гаспаряна, США приступили к реализации афганского сценария.

Политолог Богдан Безпалько предположил, что это может быть связано с тем, что скоро союзные войска начнут двигаться на Запад очень быстрыми темпами.

Сегодня же американский Институт изучения войны в отчёте пришёл к выводу, что оперативная пауза в боевых действиях, которая длилась 10 дней, завершается.

Намёк на то, что скоро ВСУ придётся бежать из Донбасса, сделал и заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

"Судя по тому, что происходит в прифронтовой зоне по всей линии фронта, скоро украинцы отгребут, как никогда. Не все успеют добежать до польской границы", — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный после ракетного удара ВС России по Николаеву высказал мнение, что полумеры заканчиваются и российская армия переходит к решительным действиям.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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