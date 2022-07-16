Оперативная пауза в боях в Донбассе, которая длилась порядка 10 дней, завершается. Такой вывод делает американский "Институт изучения войны" (ISW) в своём новом отчете.
Эксперты из США, отмечают возросшую за минувшие сутки активность российских войск, которые провели несколько наземных атак к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка.
Это, по мнению военных аналитиков, говорит о том, что ВС России пытаются возобновить наступление.
Масштабного характера наступления пока не носят, однако они могут расшириться в ближайшие 72 часа, прогнозируют американские военные эксперты.
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