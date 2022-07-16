ДНР с помощью ПТРК "Конкурс" уничтожили дот ВСУ под Авдеевкой

Расчёт ПТРК "Конкурс" из 9 полка НМ ДНР ликвидировал элемент укреплений националистов под Авдеевкой.

Об этом сообщило РИА Новости.

При использовании этого противотанкового комплекса применяют управляемые ракеты. Система представляет собой аналог шведско-британских NLAW и американских Javelin.

РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Глава страны Владимир Путин назвал СВО целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".