Расчёт ПТРК "Конкурс" из 9 полка НМ ДНР ликвидировал элемент укреплений националистов под Авдеевкой.
Об этом сообщило РИА Новости.
При использовании этого противотанкового комплекса применяют управляемые ракеты. Система представляет собой аналог шведско-британских NLAW и американских Javelin.
РФ начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Глава страны Владимир Путин назвал СВО целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.