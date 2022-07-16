Бойцы ДНР уничтожили американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50

Народная милиция Донецкой Народной Республики уничтожила американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-50.

При ликвидации цели бойцы ДНР использовали реактивную систему залпового огня и артиллерию бригады "Кальмиус".

В результате успешных действий сил ДНР, в районе н. п. Новгородское американская радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы "AN/TPQ-50" была уничтожена.

"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: ОДНА РЛС КББ AN/TPQ-50, ТРИ бронетранспортера и более 70 человек личного состава", — сказано в сообщении НМ ДНР.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.