ВС РФ уничтожили позиции ВСУ на Николаевском направлении СВО

Продолжается специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины, в ходе которой Вооружённые силы РФ высокоточными ударами уничтожают военные объекты ВСУ.

Разведка ВДВ корректирует уничтожение позиций ВСУ на Николаевском направлении

Издание "Русская весна" опубликовало видеокадры очередного военного успеха российской армии. Запись демонстрирует корректирование огня гаубиц Д-30 разведчиками-десантниками ВДВ и уничтожение позиций противника на Херсонско-Николаевском направлении спецоперации.

Ранее сообщалось о том, что бойцам группировки "Отважных" удалось приступить к окружению Северска и захватить новые трофеи.