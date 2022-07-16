Продолжается специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины, в ходе которой Вооружённые силы РФ высокоточными ударами уничтожают военные объекты ВСУ.
Издание "Русская весна" опубликовало видеокадры очередного военного успеха российской армии. Запись демонстрирует корректирование огня гаубиц Д-30 разведчиками-десантниками ВДВ и уничтожение позиций противника на Херсонско-Николаевском направлении спецоперации.
Ранее сообщалось о том, что бойцам группировки "Отважных" удалось приступить к окружению Северска и захватить новые трофеи.
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Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.