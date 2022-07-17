В Энергодаре нашли взрывное устройство на остановке рядом с Запорожской АЭС

В Энергодаре обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ) на остановке, откуда часто уезжают сотрудники Запорожской атомной электростанции.

Как пояснил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов, остановка, на которой нашли СВУ, расположена в центре города. По его словам, на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

"Обнаружили самодельное взрывное устройство, подтвердить могу", — сказал Рогов в интервью ТАСС.

Он подчеркнул: ВСУ пытались нанести удар по мирному населению.

Ранее Рогов заявлял, что с разрешения украинских властей на АЭС в Запорожской области проводили запрещённые эксперименты. Исследования, указал представитель ВГА, начали организовывать ещё при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

Он также добавил, что действующий глава государства Владимир Зеленский до сих пор не закрыл опасные проекты.