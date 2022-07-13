Рогов: Киев экспериментировал с радиоактивными материалами на Запорожской АЭС

С разрешения украинских властей на АЭС в Запорожской области проводили запрещённые эксперименты, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, исследования начали ещё при экс-президенте Незалежной Петре Порошенко.

Как подчеркнул Рогов, с приходом к власти действующего лидера страны Владимира Зеленского, опасные "проекты" не закрыли.

"Были санкционированы запрещённые эксперименты. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы её реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов", — заявил член ВГА РИА Новости.

Как подчеркнул Рогов, когда стало известно, что на атомную электростанцию намерены приехать специалисты МАГАТЭ, Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара.

"Он пошёл на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещённые манипуляции с радиоактивными материалами", — резюмировал политик.