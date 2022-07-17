Рожин: "Надо срочно заняться рассредоточением складов с боеприпасами"

Военные соединения Украины необходимо довести до небоеспособного состояния, чтобы они занимались другими вещами, а не преступными обстрелами городов Донбасса.

Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики, политолог Борис Рожин.

Как он сказал в интервью изданию "Украина.ру", ВСУ сейчас начали применять групповые пуски, помимо "Хаймарсов" — РСЗО, "Град", "Ураган".

"Эта тактика дает определённые результаты противнику. За последнее время было уничтожено несколько существенных складов с боеприпасами. Это говорит о том, что изменилась тактика. Противник явно перешел к ударам по складам и командным пунктам наших войск, стремясь нарушить логистическую связанность и командную структуру. Это должно, по мнению противника, замедлить темпы наступления наших военных… Как с ней бороться? Заниматься рассредоточением крупных складов", — сообщил эксперт.

Вместо одного большого нужне сделать много маленьких. И если один-два маленьких склада уничтожат, это не такая проблема, когда российская армия потеряет сразу два десятка вагонов боеприпасов, подытожил Рожин.