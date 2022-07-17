Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Шеремет: попытка атаки на Крымский мост обернётся для ВСУ сокрушительным ударом
Сенатор Ковитиди: реальных угроз Крымскому мосту со стороны Украины нет
В Энергодаре нашли взрывное устройство на остановке рядом с Запорожской АЭС
На место аварии украинского Ан-12 выехали специалисты по ядерной и биозащите
Командующий ВВС Британии: авиация страны готова к столкновению с Россией
В рядах ВСУ зафиксирована новая волна массового дезертирства
В Лондоне избили украинцев, которые назвали чернокожего британца "обезьяной"
Yomiuri: убийца Абэ до нападения написал письмо, в котором намекал на свои планы
При обстреле Алчевска со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS погибли два мирных жителя

Рожин: "Надо срочно заняться рассредоточением складов с боеприпасами"

Силовые структуры

Военные соединения Украины необходимо довести до небоеспособного состояния, чтобы они занимались другими вещами, а не преступными обстрелами городов Донбасса.

Рожин: "Надо срочно заняться рассредоточением складов с боеприпасами"

Об этом заявил эксперт Центра военно-политической журналистики, политолог Борис Рожин.

Как он сказал в интервью изданию "Украина.ру", ВСУ сейчас начали применять групповые пуски, помимо "Хаймарсов" — РСЗО, "Град", "Ураган".

"Эта тактика дает определённые результаты противнику. За последнее время было уничтожено несколько существенных складов с боеприпасами. Это говорит о том, что изменилась тактика. Противник явно перешел к ударам по складам и командным пунктам наших войск, стремясь нарушить логистическую связанность и командную структуру. Это должно, по мнению противника, замедлить темпы наступления наших военных… Как с ней бороться? Заниматься рассредоточением крупных складов", — сообщил эксперт.

Вместо одного большого нужне сделать много маленьких. И если один-два маленьких склада уничтожат, это не такая проблема, когда российская армия потеряет сразу два десятка вагонов боеприпасов, подытожил Рожин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS

Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.

Ищенко: США вступили в открытое противостояние с ВС РФ из-за РСЗО HIMARS
Сдавшийся в плен ВС РФ военный ВСУ сообщил о "поддержке минус" от командования
Силовые структуры
Сдавшийся в плен ВС РФ военный ВСУ сообщил о "поддержке минус" от командования
Мир. Новости мира
Украинские власти посоветовали президенту Сербии бежать в Россию
Силовые структуры
Приказ Шойгу выполняется: "Искандеры" прилетели в Харьков, Николаев и Марьинку
Любовь Степушова В Польше намерены остановить создание совместного государства с Украиной Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Силовые структуры
Наёмник из США Васкес: бойцам ВСУ предстоит пережить самое трудное
Мир. Новости мира
Ищенко: США снабжают ВСУ вооружением не с целью помочь им победить ВС РФ
Глава теробороны Днепра пригрозил Путину еврейским проклятием за удар по Южмашу
Военные новости
Глава теробороны Днепра пригрозил Путину еврейским проклятием за удар по Южмашу
Последние материалы
В Энергодаре нашли взрывное устройство на остановке рядом с Запорожской АЭС
Командующий ВВС Британии: авиация страны готова к столкновению с Россией
В рядах ВСУ зафиксирована новая волна массового дезертирства
В Лондоне избили украинцев, которые назвали чернокожего британца "обезьяной"
Yomiuri: убийца Абэ до нападения написал письмо, в котором намекал на свои планы
При обстреле Алчевска со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS погибли два мирных жителя
В Крыму назвали угрозы Киева ракетами РСЗО HIMARS из США битьём головой о стену
Stars and Stripes: Танковая бригада ВС США спилась в Германии за три месяца
Бартош: Россия приступила к освобождению Харькова и Одессы
WSJ: Байдену будет сложно возглавлять США из-за неизбежных возрастных изменений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников