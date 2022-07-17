Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова задержана в Москве правоохранителями.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на её адвоката Дмитрия Захватова.
"Задержали у себя дома, пока не знаем, куда отвезли. Предполагаю, что это как-то связано с ее пикетом", — заявил юрист.
Весной редактор программы "Время" появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. После этого Марину Овсянникову уволили.
Несколько месяцев она проработала в немецком издании Die Welt. Позднее россиянку уволили и оттуда.
Три дня назад экс-сотрудница российского канала в Москве вышла с одиночным пикетом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.