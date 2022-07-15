Задержанный в Мелитополе за подготовку теракта оказался спецагентом

Задержанный в Мелитополе за подготовку террористического акта является агентом спецслужб Украины.

Об этом сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

"Задержан готовивший серию терактов агент украинских спецслужб", — в своём аккаунте мессенджера сообщает он о задержании диверсанта.

По информации силовиков Запорожской области, задержанный — житель Приазовского района. Теракт он готовил с использованием самодельного взрывного устройства.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли в его жилье СВУ и 15 единиц оружия: 2 автомата Калашникова, пистолет Макарова, ручной пулемет Калашникова, 2 ручные гранаты.

Задержанного уже арестовали. Сейчас агент спецслужб Украины даёт показания.

Ранее в Мелитополе задержали диверсанта, устроившего покушение на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову.