Глава Курской области: ВС РФ начали боевые задачи на границе с Сумской областью

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что российские Вооружённые силы приступили к "выполнению боевых задач" на границе с Сумской областью.

О выполнении боевых задач на украинской границе губернатор написал у себя в аккаунте мессенджера.

"Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие", — в частности, заявил Старовойт.

Сейчас там слышны стрельба и взрывы. Подробности позднее.