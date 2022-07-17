Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Командование ВСУ рискует, перебрасывая нацбат "Кракен"* из Харькова к Северску
Садальский отреагировал на новость об эмиграции Малахова: "Странно"
Собчак об аресте Овсянниковой: "Человек от отчаяния пошёл на заклание"
Разведка “Отважных”: боевики ВСУ в Северске психологически сломлены
Зеленский обвинил соратников в измене: "Массив преступлений"
В Москве задержали экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову
ВВС: очередной британский наёмник попал в плен ВС РФ
Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова
19Fortyfive: уничтожение РСЗО HIMARS Россией — плохая новость для НАТО

Глава Курской области: ВС РФ начали боевые задачи на границе с Сумской областью

Силовые структуры

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что российские Вооружённые силы приступили к "выполнению боевых задач" на границе с Сумской областью.

О выполнении боевых задач на украинской границе губернатор написал у себя в аккаунте мессенджера.

"Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие", — в частности, заявил Старовойт.

Сейчас там слышны стрельба и взрывы. Подробности позднее.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Военные новости
Истекают последние часы ультиматума Путина киевскому режиму

В ближайшие часы истекает срок, хочется верить, что последнего ультиматума киевскому режиму от Владимира Путина.

Истекают последние часы ультиматума Путина киевскому режиму
Приказ Шойгу выполняется: "Искандеры" прилетели в Харьков, Николаев и Марьинку
Силовые структуры
Приказ Шойгу выполняется: "Искандеры" прилетели в Харьков, Николаев и Марьинку
Общество
Зрители массово покинули концерт Стаса Михайлова в Иркутской области
Мир. Новости мира
Украинские власти посоветовали президенту Сербии бежать в Россию
Любовь Степушова Истекают последние часы ультиматума Путина киевскому режиму Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Кива заявил, что на Украине начался переворот
Мир. Новости мира
В Лондоне избили украинцев, которые назвали чернокожего британца "обезьяной"
Шурыгин: американские дипломаты сбежали из Киева после заявления Шойгу
Силовые структуры
Шурыгин: американские дипломаты сбежали из Киева после заявления Шойгу
Последние материалы
Глава Курской области: ВС РФ начали боевые задачи на границе с Сумской областью
Командование ВСУ рискует, перебрасывая нацбат "Кракен"* из Харькова к Северску
Садальский отреагировал на новость об эмиграции Малахова: "Странно"
Собчак об аресте Овсянниковой: "Человек от отчаяния пошёл на заклание"
Разведка “Отважных”: боевики ВСУ в Северске психологически сломлены
Зеленский обвинил соратников в измене: "Массив преступлений"
В Москве задержали экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову
ВВС: очередной британский наёмник попал в плен ВС РФ
Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова
19Fortyfive: уничтожение РСЗО HIMARS Россией — плохая новость для НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников