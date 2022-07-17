Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что российские Вооружённые силы приступили к "выполнению боевых задач" на границе с Сумской областью.
О выполнении боевых задач на украинской границе губернатор написал у себя в аккаунте мессенджера.
"Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие", — в частности, заявил Старовойт.
Сейчас там слышны стрельба и взрывы. Подробности позднее.
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