Американское посольство на Украине опять приостановило свою работу и отозвало сотрудников. Аналитики не исключили, что это реакция Белого дома на заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который поручил активизировать действия в СВО.
По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, ВС РФ готовы наступать на Одессу, Запорожье, Николаев и Харьков, и американцы перестраховываются.
"Они могли принять нашу активность за какое-то полномасштабное наступление”, — заявил в беседе с "МК” обозреватель.
Он отметил, что спецоперация на Украине продолжится ещё долго.
"Боевые действия продолжаются. Никто не находится в состоянии уныния. Все понимают, что это надолго и нужно активизировать наши усилия”, — заключил он.
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Ищенко считает, что поставки РСЗО HIMARS стали причиной открытого противостояния США и РФ.