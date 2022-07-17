Шурыгин: спецоперация на Украине будет продолжаться еще долго

Американское посольство на Украине опять приостановило свою работу и отозвало сотрудников. Аналитики не исключили, что это реакция Белого дома на заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который поручил активизировать действия в СВО.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, ВС РФ готовы наступать на Одессу, Запорожье, Николаев и Харьков, и американцы перестраховываются.

"Они могли принять нашу активность за какое-то полномасштабное наступление”, — заявил в беседе с "МК” обозреватель.

Он отметил, что спецоперация на Украине продолжится ещё долго.

"Боевые действия продолжаются. Никто не находится в состоянии уныния. Все понимают, что это надолго и нужно активизировать наши усилия”, — заключил он.