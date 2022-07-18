Российские силовики вскрыли огневую точку украинских диверсантов в Херсоне

Российские силовики вскрыли в Херсоне огневую точку украинских диверсантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Он заявил, что диверсанты оборудовали точку для обстрела гуманитарных конвоев и техники российской армии.

Ранее стало известно о том, что спецназ группировки "О" ВС России захватил группу диверсантов ВСУ в районе Лисичанского НПЗ. Часть боевиков была уничтожена, остальные сдались в плен.

Кроме того, было вскрыто несколько схронов с оружием, в качестве трофеев "Отважными" было захвачено иностранное вооружение образца стран НАТО и боеприпасы к нему.