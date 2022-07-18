Источник ТАСС: ракету "Циркон" могут принять на вооружение ВМФ РФ до конца года

В России завершены государственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" для надводных кораблей Военно-морского флота. Она может быть принята на вооружение до конца 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству РФ.

По его словам, "Циркон" может быть принят на вооружение ВМФ в ближайшие пять месяцев.

Источник рассказал, что серийное изготовление "Цирконов" продолжается в НПО машиностроения, которое входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Параллельно также идёт работа по увеличению дальности полета ракеты, добавил собеседник агентства.

Официального подтверждения данной информации пока нет, отмечает ТАСС.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что в России уже давно есть то, что только испытывают в США и считают достижением в области гиперзвука.