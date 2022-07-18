Рогов: Запорожская область потеряет сотни тысяч зерновых из-за ударов ВСУ

Запорожская область в 2022 году потеряет сотни тысяч тонн зерновых из-за регулярных ударов украинских боевиков по полям. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В интервью ТАСС он подчеркнул, что ВСУ сознательно обстреливают поля с помощью зажигательных боеприпасов. Помимо этого, пшеницу поджигают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) украинской армии. По словам Рогова, с аналогичными проблемами столкнулась Херсонская область.

"Удары ВСУ по полям — это действительно большая проблема, потери будут исчисляться сотнями тысяч тонн несобранных зерновых", — сказал представитель ВГА.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал группировке "Восток", выполняющей боевые задачи в ходе спецоперации, приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ, с помощью которого украинские боевики наносят удары по мирным жителям Донбасса, полям с пшеницей и зернохранилищам.