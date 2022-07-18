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Шойгу приказал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ

Силовые структуры

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток", выполняющей боевые задачи на Украине, дал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ.

Шойгу приказал группировке "Восток" приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ

В пресс-службе ведомства журналистам сообщили, что именно с помощью дальнобойного оружия украинские боевики наносят удары по гражданскому населению Донбасса, полям с пшеницей и зернохранилищам.

"Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника", — пояснили в Министерстве обороны России.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что представители киевского режима поджигают поля с пшеницей на границе с регионом. По его словам, власти Украины не думают о мирных жителях, которых ожидает тяжёлая зима.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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