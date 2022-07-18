Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток", выполняющей боевые задачи на Украине, дал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие ВСУ.
В пресс-службе ведомства журналистам сообщили, что именно с помощью дальнобойного оружия украинские боевики наносят удары по гражданскому населению Донбасса, полям с пшеницей и зернохранилищам.
"Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника", — пояснили в Министерстве обороны России.
Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что представители киевского режима поджигают поля с пшеницей на границе с регионом. По его словам, власти Украины не думают о мирных жителях, которых ожидает тяжёлая зима.
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