Уже в ближайшие дни спецоперация на Украине будет максимально форсирована. Освобождение от националистов половины территории страны займёт 2-2,5 месяца.
Президент РФ Владимир Путин не зря произнёс фразу: "Мы по-настоящему еще и не начинали". Решения российского лидера полностью соответствуют психологии дзюдо, отметил политолог Сергей Марков, противник вымотан, теперь время наносить решающий удар.
О принятом решении свидетельствуют и приказ главы Минобороны Сергея Шойгу "усилить активность Вооруженных Сил России на Украине", и проведённое в закрытом режиме заседание Госдумы, там депутаты расширили полномочия спецслужб и обеспечили им свободу действий в условиях СВО.
Сейчас союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР контролируют около 20% украинской территории, где проживает около 6 млн человек, напомнил политолог. Уже в ближайшее время от националистов освободят до 40-45% Украины с 12-15 млн мирного населения.
Новый этап СВО: выйти на рубежи Харьков — Запорожье — Николаев — Одесса к Приднестровью, уверен Марков. Это по праву исторические земли России, которые сейчас геополитически важны для сдерживания НАТО. Полностью или частично эта операция будет завершена в течение 2-2,5 месяцев.
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