Политолог Марков: всё говорит о том, что через два месяца мы освободим Одессу

Уже в ближайшие дни спецоперация на Украине будет максимально форсирована. Освобождение от националистов половины территории страны займёт 2-2,5 месяца.

Президент РФ Владимир Путин не зря произнёс фразу: "Мы по-настоящему еще и не начинали". Решения российского лидера полностью соответствуют психологии дзюдо, отметил политолог Сергей Марков, противник вымотан, теперь время наносить решающий удар.

О принятом решении свидетельствуют и приказ главы Минобороны Сергея Шойгу "усилить активность Вооруженных Сил России на Украине", и проведённое в закрытом режиме заседание Госдумы, там депутаты расширили полномочия спецслужб и обеспечили им свободу действий в условиях СВО.

Сейчас союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР контролируют около 20% украинской территории, где проживает около 6 млн человек, напомнил политолог. Уже в ближайшее время от националистов освободят до 40-45% Украины с 12-15 млн мирного населения.

Новый этап СВО: выйти на рубежи Харьков — Запорожье — Николаев — Одесса к Приднестровью, уверен Марков. Это по праву исторические земли России, которые сейчас геополитически важны для сдерживания НАТО. Полностью или частично эта операция будет завершена в течение 2-2,5 месяцев.