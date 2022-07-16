Глава Минобороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усилить активность ВС РФ на Украине, чтобы исключить возможность массированного обстрела Донбасса.
Министр обороны РФ ознакомился с положением дел в российских группировках "Юг" и "Центр", которые сейчас выполняют задачи в рамках СВО на Украине. Командующие доложили Шойгу текущую обстановку, подробности последних действий противника и ход выполнения задач спецоперации.
Глава оборонного ведомства приказал нарастить действия союзных группировок "на всех операционных направлениях". Таким образом боевики киевского режима будут лишены возможности наносить массированные удары ракетным и артиллерийским вооружением по мирным городам Донбасса и других регионов.
Также Шойгу наградил медалями "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-полковника Александра Лапина и генерал-майора Эседуллу Абачева за проявленные мужество и героизм.
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