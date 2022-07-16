Сергей Шойгу приказал нарастить действия ВС РФ на всех направлениях на Украине

Глава Минобороны России Сергей Шойгу указал на необходимость усилить активность ВС РФ на Украине, чтобы исключить возможность массированного обстрела Донбасса.

Министр обороны РФ ознакомился с положением дел в российских группировках "Юг" и "Центр", которые сейчас выполняют задачи в рамках СВО на Украине. Командующие доложили Шойгу текущую обстановку, подробности последних действий противника и ход выполнения задач спецоперации.

Глава оборонного ведомства приказал нарастить действия союзных группировок "на всех операционных направлениях". Таким образом боевики киевского режима будут лишены возможности наносить массированные удары ракетным и артиллерийским вооружением по мирным городам Донбасса и других регионов.

Также Шойгу наградил медалями "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-полковника Александра Лапина и генерал-майора Эседуллу Абачева за проявленные мужество и героизм.