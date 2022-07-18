Военный эксперт Головатюк: Россия изучит западное оружие и узнает его слабости

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк в разговоре с Pravda.Ru рассказал, зачем России изучать иностранное оружие, которое Запад поставляет ВСУ. Как подчеркнул специалист, такие трофеи анализируют до последнего винтика.

"Это мировая практика. Инженеры разбирают оружие и выясняют, есть ли в нём какие-то ноу-хау. Там могут быть нужные технические решения или определённые нововведения, которые допустимо применить в нашем вооружении", — сказал собеседник издания.

Вместе с этим эксперт отметил, что инженеры определяют не только сильные стороны техники, но и слабые. В качестве примера нужной армии информации Головатюк привёл количество выстрелов и дальнобойность оружия. После анализа учёные пишут статьи, добавил специалист.

Ранее сообщалось, что группировка "Отважные" Вооружённых сил Российской Федерации разбила отряд украинских военных у Григоровки и захватила оружие военно-политического блока НАТО.