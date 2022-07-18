Сивков: польскую САУ "Краб" на Украине можно уничтожить чем угодно

В ходе военной спецоперации на Украине была уничтожена первая самоходная артиллерийская установка "Краб". Военный эксперт Константин Сивков отметил, что польские САУ является достаточно серьёзным оружием. Однако существует довольно много способов ликвидации "Краба" из-за противопульного бронирования.

"Уничтожается попаданием снаряда. Чем угодно можно уничтожить — что долетело, тем и долбанули. Молодцы", — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Сивков подчеркнул, что польское дальнобойное оружие не представляет большой угрозы для российской армии, поскольку на Украину было поставлены всего лишь несколько единиц.