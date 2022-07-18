Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Капитан первого ранга Дандыкин: "Циркон" — ракета, которую невозможно сбить
Проректор Российской таможенной академии совершил суицид в СИЗО
Беглый Фейгин* пообещал Арестовичу "исправить русский народ"
Суд оштрафовал Google на 21 миллиард рублей за дискредитацию ВС РФ
"Невафильм Research": в РФ за полгода закрылся каждый 10-й кинозал
WarGonzo: нацбат "Кракен"* теперь базируется в Славянске и Николаевке
Как организовать отпуск с минимальным бюджетом, объяснил эксперт по туризму
В Петрозаводске арестован обвиняемый в убийстве 26-летней девушки
Политолог оценил вероятность скорого роспуска НАТО: "Европейский голос тонет"

Сивков: польскую САУ "Краб" на Украине можно уничтожить чем угодно

Силовые структуры

В ходе военной спецоперации на Украине была уничтожена первая самоходная артиллерийская установка "Краб". Военный эксперт Константин Сивков отметил, что польские САУ является достаточно серьёзным оружием. Однако существует довольно много способов ликвидации "Краба" из-за противопульного бронирования.

"Уничтожается попаданием снаряда. Чем угодно можно уничтожить — что долетело, тем и долбанули. Молодцы", — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Сивков подчеркнул, что польское дальнобойное оружие не представляет большой угрозы для российской армии, поскольку на Украину было поставлены всего лишь несколько единиц.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий

Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.

США: русские первые, кто уничтожили РСЗО HIMARS в рамках боевых действий
ВС РФ ждут ответа Киева на ультиматум Кремля, чтобы начать наступление
Военные новости
ВС РФ ждут ответа Киева на ультиматум Кремля, чтобы начать наступление
Общество
Зрители массово покинули концерт Стаса Михайлова в Иркутской области
Силовые структуры
Приказ Шойгу выполняется: "Искандеры" прилетели в Харьков, Николаев и Марьинку
Любовь Степушова Вильнюс отказался демонтировать железную дорогу на Калининград Любовь Степушова Александр Трубин Россия и Иран в Сирии: окопы разные, цель одна Александр Трубин Анжела Якубовская Александр Коршунов: несколько месяцев театр "Сфера" живёт будто в осаде Анжела Якубовская
Мир. Новости мира
Кива заявил, что на Украине начался переворот
Мир. Новости мира
Украинские власти посоветовали президенту Сербии бежать в Россию
В Лондоне избили украинцев, которые назвали чернокожего британца "обезьяной"
Мир. Новости мира
В Лондоне избили украинцев, которые назвали чернокожего британца "обезьяной"
Последние материалы
В Петрозаводске арестован обвиняемый в убийстве 26-летней девушки
Сивков: польскую САУ "Краб" на Украине можно уничтожить чем угодно
Политолог оценил вероятность скорого роспуска НАТО: "Европейский голос тонет"
Диетолог Арзамасцев: пропуск завтрака может вызвать ухудшение самочувствия
Экс-начальнице УФССП Прикамья следствие вменяет 40 эпизодов преступлений
Интернет-омбудсмен: безопасно подключаться к общественному Wi-Fi при VPN-сервисе
"Роза Хутор" открыл горный кемпинг "Нахазо"
Швейцария отказала НАТО лечить боевиков ВСУ, получивших ранения
Мишустин подготовил Рогозину "место в строю"
Александр Коршунов: несколько месяцев театр "Сфера" живёт будто в осаде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников