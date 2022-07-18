На Украине уничтожена первая польская самоходная гаубица "Краб"

Российские войска в ходе спецоперации на Украине уничтожили первую польскую гаубицу Krab.

"Украинские источники сообщают, что первая гаубица Krab, которую Польша передала Украине для защиты от российского "вторжения", была уничтожена в ходе боёв", — пишет интернет-портал onet.

По информации издания, экипаж техники не пострадал.

Ранее сообщалось, что власти Польши пообещали Украине поставить 56 самоходных гаубиц Krab почти на 700 млн долларов. Однако, как оказалось, их ещё даже не начали производить.