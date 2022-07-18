Капитан первого ранга Дандыкин: "Циркон" — ракета, которую невозможно сбить

Гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые будут приняты на вооружение российского флота, станут длинной рукой возмездия Москвы. Такое мнение высказал военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Эксперт отметил в беседе с ФАН, что процесс разработки ракет был изначально длительным и сложным, поскольку многие технологии использовались впервые, однако испытания не затянулись.

По словам аналитика, появление "Цирконов" — знаковый момент, так как это объект, который сейчас невозможно сбить. Ракета представляет прямую угрозу надводным флотам противника, особенно авианосным ударным группам, капитан запаса.

Он пояснил, что при желании и необходимости "Циркон" можно "поставить на грунт", то есть сделать наземной ракетой. Произойти это может, если США обнулят все соглашения по стратегическим наступательным вооружениям.

"А пока это длинная рука возмездия российского флота", — заключил собеседник издания.

Ранее источник близкий к Минобороны сообщил, что новый комплекс надводного базирования ВМФ РФ может получить уже в ближайшие пять месяцев.