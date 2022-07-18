Уволенная президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный прокурор Ирина Венедиктова не хочет лишаться работы.
Она заявила, что невозможно "представить, что такие проблемы можно решить кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому” и выразила протест против процедуры "увольнения” без решения Верховной Рады Украины.
"Процедура увольнения генерального прокурора хорошо известна и никакой другой процедуры закон не предусматривает”, — заявила экс-прокурор.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский накануне снял с должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова.
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