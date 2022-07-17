Арестович вслед за МО Украины заявил, что Киев может атаковать Крымский мост

Крымский мост будет объектом для украинской атаки при появлении первой "такой технической возможности".

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Незадолго до этого украинская военная разведка не исключила использование реактивных систем залпового огня М412 HIMARS против целей на полуострове Крым.

"Как только появится первая техническая возможность, он тут же станет этим объектом для атаки... Если есть ограничение от партнеров, в частности, не бить по территории России, потому что они видят общую картину, так не будем бить. Так у нас целей на территории Украины хватает", — заявил Арестович.

А тем временем, боевики ВСУ вновь обстреляли херсонскую Чернобаевку. Вечером ракетный удар по Алчевску разрушил троллейбусно-автобусное депо и профилакторий.