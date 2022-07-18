В спецоперации России на Украине было зафиксировано первое боевое применение роботизированного комплекса разминирования "Проход-1”.
Об этом сообщает портал "Военный осведомитель".
Самый современный комплекс разминирования обезвредил мины в освобожденных районах Донбасса. Ранее данный комплекс на Украине не использовали.
"Проход-1” разработали в НИИ "Сигнал” на базе бронемашины разминирования БМР-3МА, стоящей на шасси танка Т-90А и сохранившей его основные узлы. В комплексе использовали усиленную противоминную защиту.
Робот совместим с современными роликовыми минными тральщиками КМТ-7 и КМТ-8. В базовой версии "Проход-1" управляется экипажем из 2 человек и может перевозить 3 сапера.
В каком именно районе ЛДНР проводилось разминирование, источник не уточнил.
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