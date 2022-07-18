Северск полностью перешел под контроль сил ЛНР

Военнослужащие союзных сил России и Донбасса захватили стратегически важный город Северск.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел ЛНР. Город находится под контролем сил республики, сказано в сообщении.

Ранее от МВД была информация, что взятие Северска можно рассматривать как шаг по пути к освобождению Славянска, уже окруженного российскими войсками и силами Донбасса.

Однако военный корреспондент Александр Коц позже отметил, что "он бы не спешил с заявлениями о взятии Северска".

"Бои на подступах к городу продолжаются. Артиллерия активно окучивает высоты за Северском, реактивка наваливает по лесным массивам вокруг него. Группировка "Отважных" продолжает наступление с востока и юго-востока", — заявил военкор.