Военнослужащие союзных сил России и Донбасса захватили стратегически важный город Северск.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел ЛНР. Город находится под контролем сил республики, сказано в сообщении.
Ранее от МВД была информация, что взятие Северска можно рассматривать как шаг по пути к освобождению Славянска, уже окруженного российскими войсками и силами Донбасса.
Однако военный корреспондент Александр Коц позже отметил, что "он бы не спешил с заявлениями о взятии Северска".
"Бои на подступах к городу продолжаются. Артиллерия активно окучивает высоты за Северском, реактивка наваливает по лесным массивам вокруг него. Группировка "Отважных" продолжает наступление с востока и юго-востока", — заявил военкор.
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