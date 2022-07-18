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Подоляк: единственный способ поставить точку — поражение России

Силовые структуры

Еще один советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина — не Корея, а Россия — не КНДР.

Так в ответе Джеймсу Ставридису он подчеркнул, что "корейский” сценарий окончания российской спецоперации практически нереален.

Ранее экс-командир объединения сил НАТО стран Европы Ставридис сказал, что нынешние действия на Украине схожи с теми, что происходили в ходе войны в Корее в 1950–1953 гг.

"Разный контекст, разные масштабы. Любой "замороженный конфликт" означает возвращение... Единственный способ поставить точку... и возобновить безопасность в Европе — освобождение территории Украины и поражение России”, — ответил экс-натовцу советник Зеленского.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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