Швейцария отказала НАТО лечить боевиков ВСУ, получивших ранения

Швейцарские власти наотрез отказались выполнять просьбу руководителей НАТО принять на лечение боевиков ВСУ, которые получили ранения в зоне российской спецоперации на Украине.

Об этом сообщило издание Tages-Anzeiger.

Власти отклонили предложение военного блока о лечении украинских раненых националистов из-за нейтрального статуса государства, а также ссылаясь на Женевские конвенции и Гаагское соглашение 1907 года, отметила газета.

"Руководители здравоохранения кантонов согласились оказывать помощь украинским раненым в своих госпиталях. Но федеральное правительство наложило на него вето", — в частности, пишет автор статьи.

Швейцария предпочитает помогать раненым, отправляя гуманитарную помощь непосредственно в украинские больницы и госпитали, подытожила газета.