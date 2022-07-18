Швейцарские власти наотрез отказались выполнять просьбу руководителей НАТО принять на лечение боевиков ВСУ, которые получили ранения в зоне российской спецоперации на Украине.
Об этом сообщило издание Tages-Anzeiger.
Власти отклонили предложение военного блока о лечении украинских раненых националистов из-за нейтрального статуса государства, а также ссылаясь на Женевские конвенции и Гаагское соглашение 1907 года, отметила газета.
"Руководители здравоохранения кантонов согласились оказывать помощь украинским раненым в своих госпиталях. Но федеральное правительство наложило на него вето", — в частности, пишет автор статьи.
Швейцария предпочитает помогать раненым, отправляя гуманитарную помощь непосредственно в украинские больницы и госпитали, подытожила газета.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.