Подоляка: Зеленский приказал любой ценой удерживать Северск до 20 июля

Бои за Северск продолжаются до сих пор, потому что президент Украины Владимир Зеленский запретил ВСУ покидать этот город и поставил Генштабу задачу удерживать его любой ценой. Так считает журналист и блогер Юрий Подоляка.

С Северском сегодня повторяется та же самая ситуация, которая была месяцем ранее с Северодонецком, когда с трёх сторон окружённого города были выведены украинские войска, но их обратно туда завели, чтобы не сдавать противнику, заметил эксперт.

"Очень похоже, что Северск будут держать как минимум до 20 июля любой ценой", — предположил аналитик.

Он напомнил, что именно 20 июля пройдёт очередное совещание стран НАТО на авиабазе "Рамштайн" в Германии. И накануне этой встречи сдать, пусть и не стратегически важный, но всё-таки город Украины Зеленский не хочет, полагает блогер.

Отметим, что в понедельник в НМ ЛНР заявили, что Северск перешёл под контроль союзных сил. Однако позже военные корреспонденты, работающие в зоне боевых действий, назвали это заявление несколько поспешным. По словам репортёров, бои за господствующие высоты в районе города, которые имеют ключевое значение, продолжаются.