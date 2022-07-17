Разведка "Отважных": гарнизон ВСУ в Северске психологически сломлен

Гарнизон ВСУ в Северске психологически сломлен, осуществить организованную оборону командованию будет трудно. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Репортёры отмечают, что данные разведки "Отважных" говорят о значительном ухудшении морально-психологического состояния военнослужащих, обороняющих город из-за больших потерь, понесённых в ходе боёв.

Так, в подразделениях 10-й горно-штурмовой, 17-й танковой и 24-й механизированной бригад более 40% личного состава отказываются от выполнения поставленных задач, игнорируют выполнение приказов командиров, более 55% употребляют наркотические вещества и алкоголь, что негативно сказывается на воинской дисциплине, участились случае дезертирства и оставления позиций без приказа, отмечает издание.

Ранее военкор Семён Пегов сообщил, что под Северск около двух дней назад были переброшены националисты из Харькова, чтобы задержать наступление союзных войск на Славянск и Краматорск.