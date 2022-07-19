Минфин США пригрозил жёсткими мерами “нарушителям” мирового порядка

Запад примет жёсткие меры против тех государств, кто "злоупотребляет или нарушает" глобальный экономический порядок.

Об этом во время выступления в Южной Корее сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

По её словам, США и их партнёры будут взаимодействовать для продолжения требований "приверженности нормам и ценностям", лежащим в основе глобального экономического порядка. Йеллен пригрозила, что будут приниматься жёсткие меры против стран, нарушающих этот порядок.

Также глава американского Минфина подчеркнула, что экономическая интеграция “была использована Кремлём в качестве оружия, и это хорошо сработало”.

По словам экономиста, “ситуация на Украине привела к повышению цен на энергоносители в США и по всей планете” и ни одна страна не останется “в стороне от последствий” спецоперации России.