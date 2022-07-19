Запад примет жёсткие меры против тех государств, кто "злоупотребляет или нарушает" глобальный экономический порядок.
Об этом во время выступления в Южной Корее сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.
По её словам, США и их партнёры будут взаимодействовать для продолжения требований "приверженности нормам и ценностям", лежащим в основе глобального экономического порядка. Йеллен пригрозила, что будут приниматься жёсткие меры против стран, нарушающих этот порядок.
Также глава американского Минфина подчеркнула, что экономическая интеграция “была использована Кремлём в качестве оружия, и это хорошо сработало”.
По словам экономиста, “ситуация на Украине привела к повышению цен на энергоносители в США и по всей планете” и ни одна страна не останется “в стороне от последствий” спецоперации России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.