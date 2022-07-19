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Безсонов сообщил о неудачной попытке прорыва ВСУ на Угледарском направлении

Силовые структуры

Вчера ночью ВСУ пытались прорвать позиции ВС РФ на Угледарском направлении, однако вынуждены были отступить. Об этом сообщил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По его словам, ВСУ бросили на прорыв несколько танков, БМП и до роты пехоты, но были остановлены и понесли потери. Некоторых взяли в плен, среди них был капитан ВСУ.

Сегодня на рассвете ВСУ повторили попытку на другом участке фронта, атаковав позиции Шахтёрской дивизии армии ДНР под прикрытием миномётного огня, однако атака провалилась с потерями. Тела погибших украинцев до сих пор на поле боя, написал Безсонов в своём Telegram-канале.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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