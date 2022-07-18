Пленный боец ВСУ заявил, что армия России намного сильнее украинской

Пленный солдат ВСУ из Запорожской области, служивший по контракту в Донбассе, рассказал, почему решил добровольно сдать оружие. Он считает, что сражаться с армией России бесполезно в виду её явного превосходства в живой силе и технике.

По словам бойца, он подписал контракт в сентябре прошлого года, до отправки в Донбасс служил в Чернобыле и Яворове, а затем был направлен в посёлок Золотое, где находился около семи месяцев. Там он эвакуировал убитых и раненых.

Мужчина пояснил, что принял решение сдаться в плен, так как российская армия намного сильнее, чем украинская. Она лучше работает тактически, имеет больше техники, то есть сразу видно, что противостоять ей не получится, заявил пленный.

Он также добавил, что это понимают многие в рядах ВСУ, поэтому и отказываются воевать.

Боец заверил, что сам не собирается продлевать службу дальше ни под каким-предлогом.