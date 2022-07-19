Данилов: ВСУ скоро получат более дальнобойные снаряды для HIMARS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинские Вооружённые силы в ближайшее время начнут получать более дальнобойные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Напомним, 1 июня власти США объявили, что выделяют киевскому режиму новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов. Эта помощь включает в себя комплексов HIMARS и боеприпасы к ним.

Ранее глава СНБО говорил, что в ЕС уже закончились снаряды советских калибров, поэтому ВСУ постепенно переходят на вооружения НАТО.

Кроме того, Киев ожидает "приятные подарки" от Запада в контексте встречи "Рамштайн-4", которая пройдёт 20 июля, где на повестке дня будет увеличение военной помощи Украине, подчеркнул Данилов.